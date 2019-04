Letizia d'Espagne : Elégante et attentionnée avant une grande pause

La veille, c'est dans un autre monastère que la reine Letizia était en mission : au monastère de l'Incarnation de Madrid, situé à deux pas du palais et du théâtre royal, elle venait observer les aménagements réalisés pour permettre et faciliter l'accès des personnes en situation de handicap, un sujet dans lequel elle est très impliquée. Une visite qui aurait presque pu passer inaperçue si l'intéressée n'avait pas choisi de ressortir, sous son manteau Carolina Herrera porté en cape, la somptueuse robe verte Sandro à imprimé foulard et d'inspiration caftan qu'elle avait revêtue peu avant les fêtes de fin d'année 2018.

Deux apparitions publiques marquantes avant une disparition temporaire : le roi Felipe et son épouse ne reviendront à leurs activités qu'en date des 23 et 24 avril, à l'occasion de la remise annuelle du prix littéraire Miguel de Cervantes. Quelques jours plus tard, Letizia s'envolera pour le Mozambique, pour une mission de coopération du 28 au 30 avril. L'agenda royal est délibérément allégé jusqu'au 28 avril, date des élections générales espagnoles, de manière à minimiser la présence médiatique du souverain et éviter ainsi toute atteinte au devoir de neutralité.

Felipe et Letizia peuvent pleinement se consacrer actuellement à leurs vacances en famille avec leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia, lesquelles ne reprendront le chemin de l'école que le 23 avril. Il ne reste plus à espérer que leur participation à la messe de Pâques à Palma de Majorque, dimanche 21, ne réveillera pas le spectre du scandale de l'an dernier, lorsque les reines Letizia et Sofia s'étaient écharpées...