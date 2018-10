Letizia d'Espagne élégante pour la fête nationale espagnole avec ses filles

Ce vendredi 12 octobre, l'heure était à la fête en Espagne. A l'occasion de la fête nationale, commémorant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, la famille royale était réunie pour les festivités. Letizia d'Espagne, Felipe VI et leurs filles, Leonor (12 ans) et Sofia (11 ans) ont assisté à la traditionnelle parade militaire dans les rues de Madrid.

La reine a misé sur une tenue à la fois élégante et féminine en robe de tulle brodé Varela et blazer nude assorti. A ses côtés, ses filles étaient parfaitement complémentaires dans leurs robes à carreaux et chaussures Mary-Jane faussement coordonnées. Dans les tribunes royales, Leonor, l'aînée et héritière du trône, était installée au côté de son monarque de père, quand sa petite soeur était avec leur mère.

Le roi d'Espagne a quant à lui fait une première apparition en uniforme militaire avant de revêtir un costume pour la réception donnée au palais de la Zarzuela, plus tard dans la journée. Le couple royal y a notamment reçu le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et sa femme Begona Gomez, mais également des représentants religieux.