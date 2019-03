Letizia d'Espagne: En retard mais divine avec le prince Charles, très affectueux

Au lendemain de la grande soirée de gala de la National Portrait Gallery placée sous le patronage d'une Kate Middleton somptueuse, la National Gallery mitoyenne accueillait quant à elle la reine Letizia d'Espagne, en visite express à Londres.

Pour son unique engagement officiel de la semaine, l'épouse du roi Felipe VI se déplaçait en solo au Royaume-Uni (son premier déplacement sur les terres de la reine Elizabeth II depuis la visite marquante du couple espagnol en juillet 2017) afin d'inaugurer en compagnie du prince Charles une exposition événement présentée par le grand musée dont la façade majestueuse domine Trafalgar Square. Du 18 mars au 7 juillet, le peintre valencien Joaquin Sorolla (1863-1923) est à l'honneur à la faveur d'une exposition – la plus importante qui lui est consacrée sur le sol britannique depuis un siècle – baptisée Sorolla, le maître de la lumière espanol, qui regroupe pas moins d'une soixantaine d'oeuvres issues de collections publiques et privées.

Quelques jours après avoir inauguré en Espagne, alors vêtue d'une robe qu'elle portait pour le mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, le grand salon annuel d'art contemporain ARCOmadrid, la reine Letizia est donc venue apporter avec plaisir sa caution dans la capitale anglaise. Pour l'occasion, la première fashionista d'Espagne avait opté pour une robe longue à manches trois-quarts très colorée, avec des motifs roses et verts sur fond bleu, signée Carolina Herrera, créatrice qui sert très régulièrement ses desseins glamour.

Retardée par les bouchons, inévitables en pleine heure de pointe, Letizia a fait attendre son hôte de marque, qui, lui était arrivé avec dix minutes d'avance, très à cheval sur la ponctualité (et qui jouait à domicile !). Plutôt que de rester à la porte sans rien faire, le prince Charles a préféré commencer à découvrir l'exposition en compagnie d'autres personnalités présentes, histoire de patienter. Sans rancune, évidemment : lorsque son invitée est enfin arrivée, avec quinze minutes de retard sur l'horaire prévu (18h30, heure locale), soit vingt-cinq sur lui, mais aussi précédée par les vivats de touristes espagnols qui l'avaient repérée, l'héritier du trône britannique a accueilli la reine Letizia avec beaucoup de chaleur, rappelant l'amitié forte et les liens profonds qui unissent les deux familles royales. Après le baisemain et deux bises très affectueuses, ils ont pu entreprendre leur visite ensemble. Et c'est avec tout autant d'affection visible qu'ils ont pris congé l'un de l'autre quelques dizaines de minutes plus tard.

Pendant ce temps, la reine Elizabeth II assurait des audiences au palais de Buckingham, tout comme le roi Felipe à quelque 1200 km de là, au palais de la Zarzuela.