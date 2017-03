Letizia d'Espagne et Felipe, Elena et sa fille : La famille royale en deuil...

Pour que le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia d'Espagne soient réunis en public, eux qui font de longue date chambre (et appartements) à part, il faut une bonne raison. Si, en janvier, ce sont les Prix Nationaux du Sport qui avaient réussi l'exploit de reformer médiatiquement l'ancien couple royal, c'est une circonstance bien moins heureuse qui a eu cette semaine cet effet : les obsèques d'Alicia de Bourbon-Parme.

Tante par alliance de l'ancien souverain, Alicia de Bourbon-Parme s'est éteinte le 28 mars 2017 à l'âge de 99 ans. Née à Vienne le 13 novembre 1917, fille d'Élie de Bourbon-Parme, duc de Parme et de Plaisance, et de l'archiduchesse Marie-Anne d'Autriche, princesse de Teschen, elle avait épousé en 1936 l'infant Alfonso de Bourbon-Siciles (décédé en 1964), oncle maternel de Juan Carlos, et avait pris la nationalité espagnole (avant d'être faite infante d'Espagne en 1960). De leur mariage sont nés trois enfants, l'infant Carlos de Bourbon-Parme, prince des Deux-Siciles, duc de Calabre et chef de la maison royale des Deux-Siciles jusqu'à sa mort en 2015, et les princesses Teresa (80 ans) et Inés (77 ans).

Ces dernières, avec à leurs côtés la veuve de leur frère, Anne d'Orléans, ont reçu dans l'émotion générale, au lendemain du décès de la princesse Alicia, les condoléances et marques de sympathie de la famille royale, venue se recueillir auprès de sa dépouille au funérarium de la Paix dans la localité de Tres Cantos, au nord de Madrid. Outre le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia, l'infante Pilar de Bourbon (soeur de l'ancien souverain, accompagnée par son fils Fernando Gómez Acebo), le roi Felipe VI et la reine Letizia mais aussi l'infante Elena et sa fille Victoria (16 ans) se sont déplacés pour manifester leur soutien avant la messe de funérailles. Les étreintes, chaleureuses, témoignaient suffisamment des liens qui existent entre les deux familles.

La princesse Alicia a ensuite été incinérée et ses cendres doivent être rapatriées en Autriche, son pays natal. En tant qu'infante d'Espagne, la défunte aurait pu reposer au monastère royal de l'Escurial, à l'instar de son fils Don Carlos, mais rejoindra le caveau familial dans sa ville d'origine, conformément à ses dernières volontés.