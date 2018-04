Letizia d'Espagne et la reine Sofia se bagarrent, la vidéo qui dérange

Interrogé par la revue Hola! alors que le pays tout entier est sous le choc de ces images et de ce qu'elles semblent trahir des rapports entre la reine Letizia et la mère de son époux, celui qui se cache derrière le pseudonyme El Rabillo del Ojo et une photo d'un jeune Pedro Almodovar période Movida a fait part de sa surprise : "À midi, je regardais un programme d'actualité en ligne, j'ai vu les images, elles m'ont étonné(e), je les ai enregistrées et les ai mises sur Twitter via ce profil avec lequel j'ai l'habitude de commenter l'actualité, sans savoir que cela allait devenir viral, mais les images m'ont surpris et j'ai voulu les partager avec mes 1 600 followers, a déclaré l'auteur(e) du buzz. Je pensais que toute la presse connaissait déjà ces images enregistrées depuis un moment (...) Il n'y a pas plus de vidéo que ce que vous avez vu, les séquences se répétaient et j'ai coupé la vidéo. Je ne l'ai pas publiée pour nuire à la Maison royale. Les images n'ont pas été manipulées, elles sont telles que vous avez pu les voir dans tous les médias et sur les réseaux sociaux."

Cette séquence, qui a suscité un malaise général, appellera-t-elle une réponse publique de la part des reines Letizia et Sofia ? Au final, à la sortie de la basilique Santa Maria, la reine Sofia a bien pu prendre la pose devant les photographes seule avec ses deux petites-filles, se montrant particulièrement complice avec la princesse Leonor qui, quelques minutes plus tôt, envoyait valser sans ménagement sa main affectueuse... Et deux jours plus tard, le clan était à nouveau réuni, comme si de rien n'était, pour la messe commémorant le 25e anniversaire de la mort de Dom Juan de Bourbon.