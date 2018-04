Letizia d'Espagne et la vidéo choc : "Son vrai visage", la tacle une princesse

D'autant que la princesse Marie-Chantal de Grèce, 49 ans, elle-même y est allée de sa réaction sans équivoque. Epouse du diadoque Pavlos de Grèce, fils du roi Constantin II et de la reine Anne-Marie de Grèce - et donc neveu de la reine Sofia d'Espagne (soeur aînée de Constantin) -, la mère de cinq enfants (la princesse Maria-Olympia et les princes Constantine-Alexios, Achileas-Andreas, Odysseas-Kimon, Aristidis-Stavros) et directrice d'une marque de vêtements pour enfants à son prénom ("Marie-Chantal") s'est d'abord montrée incrédule : "Est-ce bien vrai ???", a-t-elle en premier lieu demandé, stupéfaite, à l'auteur du tweet et à Martin Bianchi Tasso, un journaliste bien connu du Vanity Fair espagnol. "Que dit la presse espagnole ? C'est tellement odieux. Cela me met tellement en colère !", a-t-elle enchaîné après la réponse positive de l'intéressé, tandis qu'El Rabillo del Ojo confirmait à Hola! qu'il n'avait absolument pas manipulé les images, se contentant de couper une séquence vue dans un programme d'actualité sur Internet.

Et lorsque le journaliste avec qui elle a initié cet échange rebondit sur ses propos, estimant que "tout le peuple espagnol est assez révolté par cet incident et que la reine ne mérite pas un tel traitement", Marie-Chantal de Grèce, visiblement choquée par l'affront fait à la tante de son mari, lâche : "Aucune grand-mère ne mérite un traitement de ce genre ! Ouah, elle a montré son vrai visage." Un tacle explicite à destination de la reine Letizia.

En guise de coup de grâce, elle ponctue d'un tweet éloquent : "Des grands-parents heureux ! La famille, il n'y a que cela de vrai", écrit-elle en légende d'une photographie de ses parents, le milliardaire Robert Warren Miller et sa femme María Clara "Chantal" Pesantes Becerra, entourés de leurs onze petits-enfants tout sourire - outre les cinq enfants de Marie-Chantal, il y a les quatre de sa soeur aînée Pia Getty et les deux nés du premier mariage de leur benjamine, Alexandra von Fürstenberg. Cette photo, elle l'avait partagée via son compte Instagram lors de Pâques, justement.