Letizia d'Espagne et Victoria de Suède, duel à distance dans la même robe Sandro

Lundi 20 mai 2019, Letizia d'Espagne entamait une nouvelle semaine d'activités officielles dans une humeur très printanière : quelques jours après avoir fait sensation en combinaison Mango de 2015 puis en tailleur pantalon blanc – un de ses basiques éclatants... depuis ses fiançailles avec Felipe en 2003 –, la reine optait pour une robe maxi couverte d'imprimés bleus de la marque Sandro.

Au complexe Ducs de Pastrana, à Madrid, l'épouse du souverain présidait à la remise des prix de la 11e session de projets sociaux de la Banque Santander, un programme destiné à valoriser des initiatives en faveur de l'amélioration des conditions de vie de personnes en situation vulnérable. Ce sont ainsi dix organismes caritatifs qui ont été sélectionnés et se sont vu attribuer une dotation de 40 000 euros au cours d'une cérémonie suivie d'un concert de l'orchestre d'instruments recyclés Edoembes – qui s'inspire de l'Orchestre des instruments recyclés de Cateura (Paraguay) – et d'une brève réception qui a permis à la reine de discuter avec les membres des associations représentées.

Letizia d'Espagne portait en cette occasion une robe vue en avril sur une autre figure majeure de la royauté européenne : la princesse héritière Victoria de Suède arborait en effet cette pièce Sandro le 10 avril 2019 au palais royal à Stockholm lors de son entretien avec le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Elle l'avait précédemment portée en déplacement à Beyrouth au Liban en octobre 2018. Petite différence toutefois : la reine Letizia avait customisé son look – complété par un sac et des escarpins bleus, assortis – au moyen d'une fine ceinture en cuir blanche, alors que Victoria avait préféré une ceinture en cuir noir un peu plus large.

Si Sandro n'est pas la marque la plus représentée dans le dressing de Letizia d'Espagne, on sait qu'elle possède au moins une autre robe spectaculaire de la griffe parisienne : ce fameux modèle vert d'inspiration caftan qu'on l'a vue porter à plusieurs reprises ces derniers mois.