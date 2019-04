Letizia d'Espagne "fait beaucoup plus" que son âge : la reine accuse le coup...

Il y a ce que les photos racontent... et ce qu'elles ne disent pas. Si les grands sourires de la reine Letizia d'Espagne lors de son récent déplacement à Lerma dans la province de Burgos (nord du pays) montraient à n'en pas douter un échange des plus chaleureux avec le public venu l'acclamer, les images de ces moments ne trahissaient pas que le sourire se crispa, le temps de quelques instants, sous l'effet d'un commentaire qui a dû la piquer au vif.

Venue inaugurer une exposition baptisée Angeli et consacrée à la figure des anges dans la tradition chrétienne, la reine était elle-même animée des intentions les plus charitables et a souhaité, avant de regagner Madrid, s'approcher des barrières afin d'entrer en contact avec les admirateurs et les curieux tenus à distance raisonnable. Une entorse au protocole et aux recommandations de son service de sécurité qu'elle a peut-être regrettée après avoir discuté avec un couple de nonagénaires à la langue bien pendue.

Tel un ange-gardien, l'épouse du roi Felipe VI, sous les vivats, voulait en particulier parler avec une femme dont la situation l'avait touchée, qui avait été expulsée de son domicile. Elle a remarqué qu'une personne âgée avait laissé tomber sa canne et s'est fait forte de la ramasser en personne pour la lui rendre. La conversation s'est engagée et Letizia, épatée qu'un couple si âgé soit venu la voir, a complimenté la doyenne, âgée de 93 ans, pour être encore en si bonne forme. Cette dernière lui a alors demandé son âge. Sans ambages, la reine a répondu qu'elle avait 46 ans. "Je vous en donnais beaucoup plus", s'est-elle alors entendu dire dans un élan de spontanéité qui lui a coupé la chique. La séquence, filmée au moyen d'un téléphone portable par un spectateur, a été diffusée dans l'émission Salvame du 24 avril 2019 sur Telecinco (dans une séquence taquine à l'esprit très "Petit Journal", au bout de 2h34') et montre une Letizia d'Espagne sidérée par la remarque, ne sachant pendant une fraction de seconde comment réagir.

Maniaque de son apparence (alimentation contrôlée, sport - yoga, pilates, running -, style élaboré), il y a fort à parier que la reine a accusé le coup. Après un instant de flottement, elle a finalement mis fin à la conversation : "Prenez soin de vous", a-t-elle adressé à son interlocutrice en s'éloignant. L'échange insolite a fait le tour des médias en Espagne et inspiré quelques gros titres piquants. "La chirurgie esthétique au visage fait des ravages", a même écrit OK Diario dans son article dédié, faisant allusion aux rumeurs de chirurgie qui accompagnent depuis des années la reine dans sa carrière royale...