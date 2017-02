Letizia d'Espagne : Look sophistiqué pour un charme en constante expansion

Comme si se montrer en combinaison de ski devant les photographes de presse avait aiguillonné son côté fashionista, Letizia d'Espagne, au terme de son escapade en famille aux sports d'hiver dans les Pyrénées aragonaises, s'est attaquée à son agenda de la semaine avec une grande débauche de style.

Très remarquée lundi au Musée archéologique de Madrid dans une robe vert olive avec une cape intégrée à l'occasion des Prix de l'Innovation et du Design, la reine de 44 ans a de nouveau fait sensation mardi 7 février 2017 au Westin Palace, qui accueillait les festivités du 30e anniversaire du journal Expansión. Les quelque 300 invités de marque de la réception n'auront assurément pas manqué d'être sensibles à l'élégance travaillée de Letizia, au bras de son époux le roi Felipe VI : somptueuse dans un nouvel ensemble Carolina Herrera, une de ses griffes fétiches, orné de plumes, chaussée de Magrit et parée de pendant d'oreilles ponctués de rubis assortis à son rouge à lèvres, la maman de la princesse Leonor des Asturies et de l'infante Sofia arborait une coiffure sophistiquée - deux tresses sur le côté gauche de la tête se rejoignant derrière, dans un chignon noué sur la droite. Les chignons ont fait leur grand retour depuis que la reine a laissé repousser ses cheveux après son expérience carré court.