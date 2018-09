Letizia d'Espagne recycle son look casual chic au milieu des vaches

Ce mercredi 5 septembre 2018, Felipe VI et Letizia ont pris part à l'inauguration du salon Salamaq'18 à Salamanque, située à un peu plus de deux heures de route de Madrid. Une foire agricole de 521 exposants qui recense 80% des éleveurs espagnols et qui a ouvert ses portes à ses voisins portugais et français.

C'est très souriante que Letizia d'Espagne a été vue aux côtés de son mari, portant une tenue casual chic grâce à une robe bleue en denim agrémentée d'une ceinture tricolore. Une fois encore, la reine avait jeté son dévolu sur une pièce de la maison Hugo Boss, qu'elle apprécie particulièrement. Comme le souligne le site Diezminutos.es, ce n'est pas la première fois qu'elle porte sa robe puisqu'elle l'avait déjà choisie le 26 juillet dernier lors lors d'une visite à l'École de musique de la Fondation Princess of Asturias. Quelques jours plus tard, le clan partait en vacances histoire de recharger les batteries après une année difficile marquée par la crise avec la Catalogne ainsi que les attentats.

Letizia et Felipe, très élégant en costume gris clair à fines rayures, ont passé du temps auprès des exploitants mais aussi avec les animaux. Il faut dire que le salon Salamaq'18 fête cette année son 30e anniversaire et que les éleveurs y présentent leurs meilleurs bêtes. L'événement se tient jusqu'au 9 septembre.

