Letizia d'Espagne : Reine au bal des ambassadeurs dans la même robe qu'en 2013

Fait amusant, Letizia avait déjà recyclé en 2015 sa tenue de 2012.

Escarpins Magrit aux pieds et parée de boucles d'oreilles de la marque d'accessoires bon marché Parfois (5,99 euros seulement, comme l'ont relevé nos confrères du magazine Hola!), Letizia était sans surprise impeccable au côté d'un Felipe arborant les insignes de la Toison d'or pour accueillir et saluer un à un, annoncés par le chef de protocole de la Maison royale Alfredo Martinez, les quelque 250 invités représentant plus d'une centaine de pays. Comme chaque année, c'était un défilé haut en couleur, bien des diplomates se présentant en habit traditionnel de leur pays ; l'ambassadeur yéménite portait même à la ceinture un poignard typique (janbiya). À noter l'absence d'un représentant des États-Unis, l'ambassadeur de l'administration Trump n'ayant pas encore été désigné.

La veille, le roi Felipe et la reine Letizia avaient honoré ensemble un autre engagement, sur la lancée de leur participation au Salon du tourisme de Madrid et à la cérémonie de remise des Prix nationaux du sport en la présence exceptionnelle du roi Juan Carlos Ier et de la reine Sofia. Mercredi, le couple royal inaugurait à Don Benito, en Estrémadure, le 29e édition du Salon de l'agriculture AgroExpo.