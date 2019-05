Letizia d'Espagne ressort sa combi-pantalon Zara devant des femmes d'exception

Au lendemain de son 15e anniversaire de mariage avec Felipe, qu'elle a épousé le 22 mai 2004 en la cathédrale de la Almudaina à Madrid, Letizia d'Espagne effectuait jeudi 23 mai 2019 une nouvelle sortie publique dans le cadre de ses activités officielles. À l'ordre du jour : une table ronde en compagnie de femmes d'exception pour continuer à progresser sur le terrain de l'égalité des genres.

Au siège de la Fondation Microfinance BBVA, à Madrid, la reine avait rendez-vous avec un panel de femmes qui, par leur parcours professionnel et par leur exemple, contribuent à faire tomber les barrières : outre l'artiste peintre Lita Cabellut, il y avait ainsi une pilote d'hélicoptère dans l'Armée de l'air, Débora Gómez, une rugbywoman professionnelle membre de la sélection nationale, Lourdes Alameda, une femme plombier, Magdalena Verdú, présidente d'une fédération de sa corporation, une étudiante en géologie, Rosa Muñoz, et une conductrice de poids lourd, Guissela Martínez, qui développe au Pérou un projet soutenu par la Fondation BBVA.

En présence également de la ministre de l'Économie et de l'Entreprise, Nadia Calviño, elles ont échangé autour du thème "Femmes d'exception, la valeur d'une opportunité" et évoqué l'éducation, l'esprit d'entreprise, les progrès faits en matière d'égalité des genres et, bien sûr, l'accès des femmes à des métiers traditionnellement masculins ainsi que le déclin des stéréotypes de genre dans le domaine du sport.

Pour cette rencontre entre femmes, la reine Letizia d'Espagne avait ressorti la charmante combinaison plissée Zara bleu pétrole qu'elle étrennait fin janvier à l'occasion de la remise des bourses de la Fondation Iberdrola. Une pièce – depuis épuisée, d'autant que son prix était tombé à 13 euros pendant les soldes d'hiver – qui, agrémentée d'une ceinture noire en tissu intégrée, donne l'illusion d'une robe, mais est en réalité une combi-pantalon avec des détails de fronçage au col et aux manches. Recyclage encore, elle portait sa tenue avec les mêmes escarpins Magrit qu'en janvier.

En début de semaine, lors d'une remise de prix à des oeuvres sociales, Letizia s'était signalée dans une robe Sandro que la princesse héritière de Victoria de Suède avait elle-même portée un mois plus tôt à Stockholm. Entre ces deux engagements officiels, la reine espagnole s'était envolée pour Genève, où elle prenait part le 21 mai à la 71e Assemblée mondiale de la Santé, l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Une coïncidence amusante, puisque c'est pour un entretien avec le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, que la princesse Victoria avait porté la robe Sandro qu'elles possèdent toutes les deux.