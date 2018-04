Letizia d'Espagne : Sifflée et chahutée après le scandale de Pâques

A l'instar de la Maison royale et des membres de la famille, qui se sont refusés à tout commentaire, la reine Letizia d'Espagne a opté pour le silence radio concernant l'incident survenu avec sa belle-mère la reine Sofia lors de la messe de Pâques à laquelle le clan a assisté à Palma de Majorque dimanche 1er avril 2018. Un silence assourdissant...

De retour à ses activités jeudi 5 avril 2018, l'épouse du roi Felipe VI est apparue fidèle à l'image qu'on connaît en contexte officiel : souriante, calme et élégante. Peu après 11 heures, Letizia, 45 ans, s'est présentée au siège de l'Ordre des Médecins d'Espagne pour assister à la 2e Journée sur le traitement informatif du handicap sur les réseaux sociaux, un séminaire organisé en partenariat par la Fédération des associations de journalistes d'Espagne et la Fondation A LA PAR afin d'aider les professionnels des médias à employer les bons éléments de langage et la bonne terminologie quand il s'agit d'évoquer ces sujets.

Habillée de Hugo Boss (la veste en tweed qu'elle étrennait le mois dernier à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, un pantalon et un haut noirs), chaussée de talons Magritte, parée de boucles d'oreilles de la maison Chanel et accessoirisée d'un sac Carolina Herrera, la reine Letizia n'a offert aux journalistes présents, en plus grand nombre qu'habituellement pour un engagement aussi "ordinaire", que son sourire et un signe de la main pour les saluer. Aucun commentaire - le contraire eut été étonnant. Même lorsque, à sa sortie, elle a essuyé quelques sifflets, huées et cris vindicatifs, comme on peut l'entendre dans un reportage sur place du magazine Hola!.

Le scandale commence à se tasser, mais la déferlante a laissé des traces. La scène, filmée en vidéo, de Letizia et de sa fille la princesse Leonor des Asturies repoussant la reine Sofia à la sortie de la messe de Pâques, commentée par la presse nationale et internationale, continue à susciter interrogations et reproches. L'opinion publique accable la femme du roi Felipe, qui n'a guère enregistré comme renfort concret que celui d'une ancienne collègue journaliste, laquelle dit lui avoir parlé suite au tollé provoqué par ces images : selon elle, Letizia, décrite comme une mère soucieuse de protéger l'image de ses filles, est profondément "meurtrie". Mais à ce jour, la principale intéressée n'en a encore rien dit.