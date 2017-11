Letizia d'Espagne : Solaire face à Mahmoud Abbas pour trinquer à la paix

Deux semaines après avoir reçu en visite officielle le président d'Israël, Reuven Rivlin, et l'avoir flatté pour ses efforts de pacification, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne accueillaient le 20 novembre 2017 à Madrid le président de la Palestine, Mahmoud Abbas.

Après un entretien au palais de la Zarzuela, où le monarque de 49 ans et le chef d'État palestinien, âgé de 82 ans, étaient entourés de plusieurs ministres et de diplomates, un déjeuner officiel était organisé au palais royal. Rentrée de son déplacement au Mexique à l'occasion d'un sommet international de la lutte contre le cancer, la reine Letizia ensoleillait à elle seule la cérémonie de bienvenue et le repas servi dans la Salle des colonnes, habillée de pièces inédites – une jupe plissée Hugo Boss à larges fleurs et un haut bouton d'or.

Portant un toast en l'honneur de son invité, le roi Felipe a évoqué le souvenir de la Conférence de paix de Madrid, qui fut, à l'automne 1991, la première tentative de la communauté internationale pour engager un processus de paix au Proche-Orient : "Tant d'années plus tard, l'espoir est toujours là et nous restons convaincus qu'il n'y a pas d'alternative à la vision de paix de Madrid : celle de deux États pour une paix solide et durable", a constaté le souverain, estimant que c'est seulement ainsi, et par l'instauration d'une confiance réciproque, que les aspirations légitimes des deux parties, à savoir la souveraineté palestinienne et la sécurité israélienne, pourront être atteintes.

Ce mardi 21 novembre, la reine Letizia prenait part au palais royal du Pardo à une réunion du Conseil du patronage royal sur le handicap et à la remise des prix Reine Letizia, son seul autre engagement de la semaine. Felipe, de son côté, avait rendez-vous avec la confédération des chefs d'entreprise après avoir assisté aux obsèques de l'ancien procureur général Jose Manuel de la Maza, tandis que le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia étaient réunis à l'Académie des Sciences pour l'attribution de la Médaille Echegaray 2016.