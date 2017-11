Letizia d'Espagne : Sublime en jumpsuit au Mexique avec le couple présidentiel

Hôtesse attentionnée lors de la récente visite officielle en Espagne du président israélien Reuven Rivlin et de son épouse Nechama, la reine Letizia d'Espagne s'est ensuite envolée pour le Mexique sans son époux le roi Felipe VI à l'occasion du World Cancer Leaders' Summit.

Devenue une figure de proue, au niveau national et mondial, de la lutte contre le cancer, la mère de la princesse Leonor et de l'infante Sofia ne pouvait certainement pas faire l'impasse sur ce rendez-vous international d'experts et d'acteurs de la cause. Profitant de l'opportunité de faire d'une pierre plusieurs coups, Letizia a commencé par une visite de travail au siège de la Croix-Rouge mexicaine, lundi 13 novembre 2017. Vêtue d'une veste et d'un pantalon bleu marine Hugo Boss et chaussée de Massimo Dutti, elle s'est renseignée sur les opérations menées suite aux deux séismes qui ont frappé le pays en septembre et s'est entretenue avec des membres de l'ONG qui ont été impliqués dans ces actions. Des bénévoles lui ont présenté les colis alimentaires et kits pour bébés qui ont été distribués. Elle a également rencontré à l'hôpital des rescapés.

En fin de journée, Letizia d'Espagne prenait part au dîner officiel organisé à l'occasion de ce sommet contre le cancer qui a lieu chaque année sous l'égide de l'Union internationale contre le cancer. Au Club des Banqueros, elle a pris place à table à la droite du président mexicain Enrique Peña Nieto, accompagné de son épouse, Angelica Rivera, actrice devenue première dame. Somptueuse en total look black – un jumpsuit signé Felipe Varela qu'elle n'avait plus porté depuis les Prix Princesse des Asturies 2015 – soulignant sa silhouette fine et laissant ses épaules apparentes, elle avait au préalable eu l'occasion de s'entretenir en privé à la résidence officielle Los Pinos avec le couple présidentiel, qui a pris la parole au cours du dîner, à l'instar de la princesse Dina Mired de Jordanie et de la première dame du Belize, Kim Simplis Barrow, engagée de longue date en faveur des femmes et des enfants.

Ce World Cancer Leaders' Summit 2017, qui se tient du 13 au 15 novembre, se déroule sur le thème : "Les villes, moteurs du changement."