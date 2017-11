Letizia d'Espagne : Sublime et attentionnée pour le couple présidentiel d'Israël

Si la crise politique engendrée par les velléités d'indépendance de la Catalogne a sérieusement impacté l'agenda national et international du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne (leur visite officielle au Maroc a été reportée, celle envisagée à Cuba est en suspens et les autres invitations également), la visite officielle du président de l'Etat d'Israël n'en a pas pâti.

Le couple royal accueillait ainsi lundi 6 novembre 2017 en Espagne le chef d'Etat Reuven Rivlin et son épouse Nechama pour une visite de deux jours marquant trente années de relations diplomatiques entre les deux pays - seulement la seconde visite officielle d'un président israélien en péninsule ibérique après la précédente réalisée en 1992. Le protocole de rigueur a été observé et, après avoir été réunis au palais royal de Madrid pour ces cérémonies ponctuées par un défilé militaire, Felipe et Letizia ont retrouvé leurs deux invités chez eux, au palais de la Zarzuela, posant sur les marches pour la séance photo d'usage avant de s'entretenir à l'intérieur et d'y déjeuner. La reine avait alors ôté son trench beige Burberry pour n'apparaître que dans la robe violette Hugo Boss qu'elle portait dessous.

Soir de gala, look de jadis !

Dans la soirée, elle réapparaissait somptueuse au palais royal pour le dîner de gala donné en l'honneur du couple présidentiel israélien. Délaissant exceptionnellement Felipe Varela, couturier qui l'habille quasi systématiquement lors des grandes occasions, Letizia d'Espagne, coiffée d'un diadème de la reine Sofia, ressortait de son dressing une jupe griffée Lorenzo Caprile qui y figure depuis... 2004 ainsi qu'un haut du même créateur pour recréer un ensemble qu'elle n'avait plus porté ainsi depuis 2006 et le 25e anniversaire de mariage du grand-duc Henri de Luxembourg et la grande-duchesse Maria Teresa, comme l'a observé un blog spécialisé.

Tout au long de cette journée, la mère de la princesse Leonor et de l'infante Sofia ne s'est pas seulement signalée par son élégance de style, mais aussi par son élégance de coeur, donnant avec beaucoup de bienveillance son bras à Mme Nechama Rivlin, qui ne peut se déplacer sans un dispositif d'oxygène portatif en raison de difficultés respiratoires. Le roi Felipe, quant à lui, a choyé ses invités avec ses mots, assurant Israël de "l'amitié loyale et engagée" de l'Espagne face à ses enjeux de paix et de sécurité.

Ce mardi 7 novembre, ce sera au tour du président Rivlin d'offrir un dîner afin de remercier ses hôtes pour leur accueil.