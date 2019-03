Letizia d'Espagne : Toute rouge à nouveau au côté de Felipe, avant leur voyage

Dernière escale avant l'Argentine, pour Felipe VI et Letizia d'Espagne ! Alors qu'ils s'apprêtent à retrouver le président Mauricio Macri et son élégante épouse Julia Awada, qu'ils avaient accueillis en visite officielle sur leur sol en février 2017 et qui les recevront à leur tour les 25 et 26 mars, le roi et la reine présidaient le jeudi 21 mars 2019 à une réunion de travail sur la recherche scientifique.

Le souverain et son épouse, majestueuse dans un ensemble coordonné rouge – deuxième total look rouge le même mois ! – qui faisait l'effet saisissant d'une combi-pantalon (en fait, il s'agissait d'un pull associé à la jupe-culotte Hugo Boss qu'elle portait fin janvier lors d'une autre assemblée), ont retrouvé au palais royal du Pardo, à Madrid, tout un collège de personnalités scientifiques. Deux jours après avoir mis à l'honneur la culture au musée du Prado, où Letizia s'est sensiblement fait éclipser par la créatrice Agatha Ruiz de la Prada, le couple royal se consacrait à un état des lieux de la recherche en Espagne et de ses perspectives d'avenir.

De relâche vendredi, le roi Felipe et la reine Letizia auront pu consacrer leur fin de semaine à leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia avant de s'envoler pour l'Amérique latine. Un programme chargé les attend en Argentine à l'occasion de leur court séjour officiel de deux jours entre Buenos Aires et Cordoba, une des capitales régionales. Ils inaugureront dans cette dernière, connue pour son architecture coloniale espagnole, le VIIIe Congrès internationale de la langue espagnole. Il s'agira de la troisième visite officielle du couple royal en Amérique du Sud (et la huitième au total) depuis le couronnement de Felipe en juin 2014, après le Mexique en 2015 et le Pérou en 2018.