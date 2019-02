Letizia et Felipe d'Espagne assortis et complices pour les Prix de la Recherche

Au lendemain de leur étonnant baiser impromptu au Théâtre royal, dans l'euphorie du Prix pour la Paix et la Liberté que le roi venait de se voir remettre par l'Association mondiale des juristes, Felipe VI et Letizia d'Espagne se sont "bien" tenus, dans la matinée du jeudi 21 février 2019, lors de la remise des Prix nationaux de la recherche 2018, au palais du Pardo.

Leurs regards complices étaient toutefois au rendez-vous, bien évidemment, comme pour chacun des engagements officiels qu'ils assument en duo, reflétant une connexion toujours aussi passionnée bientôt quinze ans après leur mariage.

Le souverain espagnol, après avoir joué exceptionnellement celui du lauréat, a repris le rôle du remettant de prix, récompensant au cours de cette cérémonie l'astrophysicien Rafael Rebolo López (Prix Blas Cabrera de Sciences physiques, de la Matière et de la Terre), l'informaticien, physicien et chercheur, spécialiste de l'intelligence artificielle, Ramón López de Mántaras (Prix Julio Rey Pastor de Mathématiques et Technologies de l'information et de la communication), le docteur en biologie Pedro Jordano Barbudo (Prix Alejandro Malaspina de Sciences et technologies des Ressources naturelles), le chimiste Luis Liz Marzán (Prix de Science et technologie de la chimie) et le physicien et professeur d'optique Pablo Artal Soriano (Prix Juan de la Cierva du Transfert de technologie). Les lauréats des cinq autres catégories (telle la médecine) de ces prix institués en 1982 seront connus en 2019.

Le roi Felipe et la reine Letizia, qui portait pour l'occasion la robe Massimo Dutti (une des marques de l'empire Inditex dont elle est une fidèle cliente) qu'elle avait mise en décembre dernier pour la réunion du conseil d'administration de la Fondation Princesse de Gérone, ont ensuite posé avec tout ce beau monde ainsi que Teresa Riesgo, directrice générale de la Recherche, du Développement et de l'Innovation et présidente du jury.

Le monarque a enchaîné avec une audience, s'entretenant au palais de la Zarzuela avec Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, haut représentant des Etats-Unis pour l'alliance des civilisations. Exemptée d'activités vendredi, la reine, elle, se rendra samedi sur une base militaire de la banlieue de Madrid pour une cérémonie du drapeau.