Letizia et Felipe d'Espagne émus à propos du cap que leur fille Leonor va passer

L'assemblée annuelle des représentants des Patronages de la Fondation Princesse des Asturies avait cette année une saveur particulière, mercredi 26 juin 2019 au palais du Pardo à Madrid : si la princesse Leonor des Asturies, présidente d'honneur de l'organisme, n'y assistait pas, ses parents le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne ont pu se réjouir à l'occasion de cette réunion qu'elle participe pour la première fois, en octobre prochain, à la grande cérémonie de remise des prix qui se déroule à Oviedo.

Cinq ans après avoir accédé au statut d'héritière du trône suite à l'avènement de son père le 19 juin 2014, la princesse Leonor, 13 ans, tiendra en effet pour la première fois son rang au théâtre Campoamor le 6 octobre 2019, a formellement indiqué le 14 juin la Maison royale espagnole. Un nouveau jalon fondateur dans l'existence de l'adolescente au destin de reine, un an après sa première visite officielle en principauté des Asturies (septembre 2018) et son premier discours, quelques semaines plus tard pour l'anniversaire de la Constitution.

Très émouvant pour la reine et pour moi

Pour le roi Felipe, c'est une perspective forte en symbole et en émotion, puisque lui-même avait fait ses grands débuts de prince des Asturies au même âge. "Nous vous invitons à notre prochaine édition de la remise de prix qui, comme vous le comprendrez, aura pour la reine et pour moi une signification très spéciale - et particulièrement émouvante - et sera particulièrement symbolique pour notre Fondation : la présence au théâtre Campoamor de nos filles, la princesse des Asturies, présidente d'honneur de la Fondation, et l'infante Sofia n'est pas un avant et un après, mais plutôt un aujourd'hui et un demain, non seulement pour nos prix mais aussi pour la vie de la Fondation en elle-même et la fierté de la Couronne", a énoncé le souverain de 53 ans sous le regard approbateur de son épouse Letizia, très élégante dans la robe sans manches bleue Hugo Boss qu'elle portait au mois de mars en Argentine. Fondée en septembre 1980 et inaugurée par Felipe, alors prince des Asturies et entouré de ses parents le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia, la Fondation Princesse des Asturies décerne chaque année ses prix dans diverses catégories pour la promotion des valeurs scientifiques, culturelles et humanistes.

Avant ce grand rendez-vous, la princesse Leonor et l'infante Sofia (12 ans) passeront une partie de l'été aux Etats-Unis : comme en 2018, elles iront en colonie de vacances durant tout le mois de juillet, avant de passer leurs vacances en famille à Majorque, comme toujours. "De cette manière, Leurs Majestés le roi et la reine entendent que les infantes reçoivent une formation complémentaire à leur scolarité en Espagne et bénéficient d'un environnement d'échange culturel avec des enfants, filles et garçons, de différentes nationalités. Le but est que ce séjour puisse apporter tant à Doña Leonor qu'à Doña Sofia de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences avec des activités conformes à leur âge", avait l'an dernier détaillé le palais à propos de ce camp d'été. De retour, les demoiselles en avaient livré quelques échos lors de la traditionnelle rencontre estivale avec la presse au palais Marivent : "C'était très amusant. Nous avons fait beaucoup de sport [voile et tennis, notamment, NDLR] et nous avons fait la connaissance d'autres jeunes", avait notamment révélé l'aînée des deux soeurs.