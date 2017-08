Letizia et Felipe d'Espagne, Leonor et Sofia: Sourires et originalité à Marivent

Tout récemment, le prince Albert II de Monaco se remémorait ses étés d'enfance et cette habitude que sa mère la princesse Grace avait de se présenter avec ses enfants devant la presse au début des vacances pour une séance photo, en échange de quoi la famille princière pouvait ensuite savourer son répit sans intrusion. Cette habitude, la famille royale espagnole la cultive également : pour la troisième année depuis son avènement sur le trône, le roi Felipe VI y a plaisamment sacrifié avec sa famille, une fois arrivés à Palma de Majorque.

Enfin, la pause estivale tant méritée est arrivée, et le souverain espagnol a pris ses quartiers au palais de Marivent avec son épouse la reine Letizia et leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia. Une pause qui rime en premier lieu avec... poses : le couple royal et les deux demoiselles avaient rendez-vous lundi 31 juillet 2017 avec les représentants de près de 70 médias dans la cour de leur villégiature habituelle.

Des poses innovantes de la part de Felipe, Letizia, Leonor et Sofia

Cette fois encore, la tendre complicité naturelle de cette jolie petite famille a fait mouche tandis que crépitaient les flashs des appareils photo, à l'ombre des arbres majestueux. À 19 heures, le quatuor est apparu, fait original, non pas à la grande porte principale et sur le monumental perron, mais à une porte de côté donnant sur quelques marches toutes simples. Felipe, Letizia, Leonor et Sofia ont d'ailleurs fait une première station à cet endroit, avant de descendre dans la cour, s'interrompant le temps que les filles prennent de manière inattendue la pose sur des murets colossaux portant de larges colonnes.

Enfin, le petit clan a posé plus conventionnellement dans la cour, réinventant encore une fois l'exercice : cette année, tout le monde était debout, mais, au côté du géant (1,97 mètre) Felipe (en pantalon blanc et chemise à rayures manches retroussées), Letizia (portant un haut Mango d'inspiration nautique et des espadrilles RIA), Leonor (en petite robe d'été blanche de chez Mango également) et Sofia (vêtue d'une robe parsemée d'étoiles de la marque Nanos) étaient perchées sur un trottoir délimitant les pelouses. Autre originalité de ce millésime 2017 : les deux soeurs ont posé ensemble, sans leurs parents, ce qui ne s'était encore jamais produit. Encore quelque temps et elles commenceront à remplir quelques missions officielles, c'est certain...

Quelques minutes bien dépensées

Comme de coutume, la séance photo s'est achevée par une tournée de salutations et de poignées de mains avec les journalistes, juste le temps d'échanger quelques mots et notamment pour le roi de souligner la chaleur écrasante. La famille royale a ensuite regagné la résidence par le même chemin. La séance aura duré en tout six minutes. Six minutes d'effervescence médiatique pour, désormais, deux semaines de tranquillité.

Une tranquillité relative puisque les photographes de presse ne manqueront ni les sorties en mer de Felipe lors de la régate de la Copa del Rey (Coupe du Roi), à laquelle il ne manque pas de participer à bord du bateau Aifos et en vue de laquelle il avait déjà commencé à s'entraîner avant cette rencontre, ni celles éventuelles des femmes de sa vie du côté du port de Palma. Le couple royal sera également très en vue dans quelques jours à l'occasion du dîner de gala qu'il donne chaque été au palais de la Almudaina pour des représentants de la société civile des îles Baléares.