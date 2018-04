Letizia et Felipe d'Espagne : Pâques 2018 en famille, Leonor et Sofia complices

Si la plupart des familles royales européennes célèbrent Pâques dans une totale discrétion, le clan de la reine Elizabeth II et celui du roi Felipe VI d'Espagne en font un rendez-vous incontournable avec le public. Tandis que le premier s'est rassemblé en la chapelle St George à Windsor, le second a comme de coutume profité en cette occasion de la douceur des Baléares, lors d'un court séjour à Palma de Majorque.

Événement dans l'événement, le roi Juan Carlos Ier, qui n'avait plus participé à la sortie groupée pour la messe de Pâques depuis 2014 et doit subir ce mois-ci une opération du genou droit, se joignait à son épouse la reine Sofia et à la famille de son fils le roi Felipe VI, qui lui succéda sur le trône quelques semaines plus tard cette année-là. La reine Letizia, très élégante dans un haut à pois Carolina Herrera et un pantalon large taille haute (look complété par des escarpins Nina Ricci et un sac rose Uterque), en constituait l'autre attraction, plus habituelle, avec ses filles la princesse Leonor des Asturies (12 ans), en robe à fleurs très printanière, et l'infante Sofia (10 ans), en chemise blanche et robe bleue façon salopette.

Très souriantes, les demoiselles, dont c'est l'une des rares apparitions publiques récurrentes (avec la Fête nationale à Madrid et la rencontre avec la presse au palais Marivent lors de la trêve estivale), laissaient une nouvelle fois admirer leur tendre complicité avec leurs parents et leurs grands-parents. Fraîchement rentré d'un voyage en Arabie saoudite, le roi Juan Carlos, en particulier, était très attentionné envers l'aînée de ses deux petites-filles. Des scènes auxquelles ont assisté des dizaines de leurs compatriotes, venus acclamer avec ferveur la famille royale.

La dernière réunion de famille sous les yeux du public avait eu lieu en janvier pour les célébrations du 50e anniversaire de Felipe. À cette occasion, le roi avait remis la Toison d'or à sa fille Leonor, son héritière – un grand moment d'émotion.

Cette Pâques 2018 coïncide, elle, avec un autre anniversaire pour le roi Felipe et son père Juan Carlos, à savoir le 25e anniversaire de la mort de l'infant Juan, grand-père du premier et père du second, décédé le 1er avril 1993 à 79 ans. Ce mardi 3 avril, la famille royale lui rend hommage dans le cadre d'une cérémonie religieuse au monastère San Lorenzo de El Escorial, non loin de Madrid.