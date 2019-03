Letizia et Felipe d'Espagne : Solennels à la mémoire des victimes du terrorisme

Absents du rassemblement familial qui a eu lieu mercredi 6 mars 2019 au domicile de l'infante Margarita à l'occasion de son 80e anniversaire, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne étaient officiellement de sortie le lendemain pour un autre anniversaire, bien triste celui-là...

Le couple royal présidait solennellement jeudi 7 mars au concert d'hommage organisé par la Fondation pour les victimes du terrorisme, en collaboration avec divers organismes ainsi que le ministère de la Culture et la Mairie de Madrid. En 2018, c'étaient le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia qui s'étaient acquittés de cette mission, quinze ans après la toute première édition.

Créditée d'un véritable défilé de looks remarquables ces dernières semaines, Letizia d'Espagne s'était respectueusement vêtue de noir, tout comme son époux, pour honorer ce rendez-vous à l'auditorium national, où Miguel Ángel Gómez-Martínez conduisait l'Orchestre symphonique et le Choeur de la RTV. Au programme : la Messe solennelle (Messe en ut majeur KV 337) de Mozart et la Symphonie n°6 en si mineur de Tchaikovsky, avec la participation de la soprano Natalia Labourdette, la mezzosoprano Giselle Fundora, le ténor Nacho Bas et le basse Alexis-John Heath. Solistes que, à l'instar des musiciens, le souverain et son épouse ont eu l'occasion de rencontrer brièvement à l'issue de la représentation.

A leur arrivée, Felipe et Letizia avaient pris le temps de saluer les nombreux représentants des autorités présents, tels le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska, la présidente du Congrès des députés (et ex-ministre) Ana Pastor, le président de la Cour suprême Carlos Lesmes ou encore la présidente de la Fondation pour les victimes du terrorisme, María Del Mar Blanco. Une minute de silence a été observée avant que les premières notes retentissent.

Cette 17e édition du concert à la mémoire des victimes du terrorisme coïncidait presque avec le 15e anniversaire des attentats traumatisants du 11 mars 2004, lorsque des attentats à la bombe dans des trains à Madrid avaient causé la mort de 191 personnes et fait près de 2 000 blessés. Depuis, l'Espagne a été directement meurtrie en août 2017, avec notamment une attaque très meurtrière à la voiture-bélier sur les Ramblas à Barcelone.