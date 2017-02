Letizia et Felipe VI d'Espagne, des parents ravis au ski avec Leonor et Sofia

Malgré un emploi du temps chargé, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne ont réussi à s'offrir - et à offrir à leurs filles - un week-end aux sports d'hiver dans la province de Huesca. Le couple royal, la princesse Leonor des Asturies (11 ans) et l'infante Sofia (9 ans) ont partagé quelques instants de leur escapade dans les Pyrénées avec les médias, skiant et posant devant caméras et appareils photo. Nos confrères ibériques de Hola! ont notamment mis en ligne une vidéo de ce moment historique : c'était en effet la première fois que la petite famille posait lors d'un séjour au ski.

Vus samedi dans un restaurant branché de Jaca (ville dont est originaire la belle Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo), Felipe, Letizia, Leonor et Sofia ont profité dimanche d'une neige abondante sur les pistes de la station d'Astún et du domaine skiable Astún-Candanchú, l'un des plus grands du massif pyrénéen. S'il est connu pour sa passion pour la voile, qui, comme son père Juan Carlos Ier, l'a mené jusqu'aux Jeux olympiques, le souverain est un skieur chevronné, à l'instar de ses soeurs l'infante Elena - qu'on ne manque pas de retrouver chaque année sur les pistes de la station de Baqueira-Beret - et l'infante Cristina. Il a visiblement transmis sa passion à ses filles ; quant à Letizia, cela faisait des années que la presse ne l'avait plus vue sur des planches, mais elle semble avoir de beaux restes.

Le quatuor a séjourné à l'hôtel Villa de Anayet à Canfranc, village connu notamment pour sa gare ferroviaire internationale frontalière, qu'avaient inaugurée en juillet 1928 le président français Paul Doumergue et le roi Alphonse XIII, grand-père du roi Felipe VI. Ils y ont aussi déjeuné le dimanche, au restaurant Borda l'Anglassé, avant de profiter encore de quelques heures de glisse et de redescendre vers Madrid pour entamer une nouvelle semaine.

Après avoir fini la précédente par l'accueil du président allemand Joachim Gauck et son épouse Daniela Schadt en visite officielle jeudi, puis plusieurs audiences pour Felipe et le Forum contre le cancer pour Letizia vendredi, le couple royal s'illustrait lundi 6 février au Musée archéologique régional de la Communauté de Madrid lors de la cérémonie de remise des Prix Nationaux de l'Innovation et du Design 2016. Loin de la combinaison de ski, la reine y a fait sensation dans une robe fluide vert sauge agrémentée d'une cape assortie.