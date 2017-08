Letizia et Sofia d'Espagne : Complices à l'unisson pour le gala à la Almudaina

On ne change pas une équipe qui gagne : au coeur de leurs vacances majorquines, le roi Felipe VI d'Espagne, sa femme la reine Letizia et sa mère la reine Sofia étaient comme de coutume réunis vendredi 4 août 2017 au palais de la Almudaina, à Palma de Majorque, afin de recevoir à dîner des centaines d'invités représentant la population des îles Baléares.

Près de 500 convives issus des mondes politique, culturel, économique, sportif ou encore associatif, échantillon de la communauté locale soigneusement composé, ont ainsi défilé dans la cour intérieure de l'ancienne citadelle des rois Maures et des souverains d'Aragon, accueillis tour à tour par la trio royal. Auprès du charismatique roi Felipe, les reines Letizia et Sofia brillaient par leurs looks au diapason, ayant toutes deux opté pour des robes à fleurs.

Arrivés depuis plusieurs jours à Palma de Majorque, où la mère du monarque les avait précédés, Felipe et Letizia avaient au préalable honoré avec leurs filles Leonor et Sofia leur habituel rendez-vous de début de vacances avec les médias dans la cour du palais de Marivent, leur résidence d'été privée à la périphérie de Palma de Majorque.

L'infante Elena s'y trouve également : la veille, elle était d'ailleurs aux arènes avec ses enfants Felipe et Victoria, qui profitent chaque année du séjour dans les Baléares pour faire un stage de sports nautiques - cette année, c'était wakeboard au programme, avec leurs cousins, enfants de l'infante Cristina. Le roi, quant à lui, dispute à la barre d'Aifos la Copa del Rey pendant sa pause estivale à Palma ; cette année, il a mené son équipage à la cinquième place dans sa catégorie ! Son neveu et sa nièce ont d'ailleurs pu suivre la régate depuis un yacht en mer.