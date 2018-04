Letizia et Sofia d'Espagne : Unies, après le scandale, au chevet de Juan Carlos

Des tensions, quelles tensions ? On ne pensait pas revoir Letizia et Sofia d'Espagne réunies sous le regard du public de sitôt, après l'étonnante embrouille survenue à la fin de la messe de Pâques à Palma de Majorque et ces images d'une "bagarre" matriarcale autour de la princesse Leonor des Asturies, qui ont déclenché un scandale de grande ampleur. Au cours du week-end des 7 et 8 avril 2018, la visite de toute la famille à l'hôpital pour prendre des nouvelles du roi Juan Carlos Ier a offert l'opportunité aux deux reines d'éteindre l'incendie...

Alors que la scène surréaliste continuait à alimenter toutes les conversations et à susciter les commentaires les moins complaisants à l'égard d'une Letizia passablement lynchée et rarement défendue, l'ancien souverain espagnol, 80 ans depuis le 5 janvier dernier, se faisait admettre samedi 7 avril à l'hôpital privé Sanitas La Moraleja, dans le nord de Madrid. Au programme, une opération pour remplacer la prothèse du genou droit qui lui avait été posée en juin 2011. Il s'agissait de la dixième intervention chirurgicale qu'il ait eu à subir depuis 2010, de nodule pulmonaire en hernie discale, en passant par la longue saga de sa hanche gauche (prothèse définitive depuis novembre 2013).

Le jour même, l'entourage de l'ancien monarque, qui abdiqua en juin 2014 au profit de son fils Felipe, était présent à ses côtés. Comme dans une opération de communication savamment orchestrée, la reine Letizia s'est chargée d'ouvrir la portière arrière droite de la voiture conduite par son mari le roi Felipe VI pour permettre à sa belle-mère la reine Sofia de sortir et offrir ainsi l'image d'une entente cordiale. Le trio a ensuite pénétré ensemble dans l'hôpital, non sans un bref arrêt de Felipe devant les médias, tandis que Letizia et Sofia, en retrait de quelques mètres, observaient la scène collées l'une à l'autre. Puis, au moment de repartir, la première raccompagnait avec bienveillance la seconde à la voiture, passant un bras plein de sollicitude dans son dos. Samedi toujours, on a aussi pu voir l'infante Elena, fille aînée de Juan Carlos et Sofia, rendre visite à son père, vêtue d'un blue jeans et d'une doudoune rose.

Jeux de mains...

Dimanche 8 avril, le clan était à nouveau réuni autour de Juan Carlos. L'infante Elena était accompagnée de ses enfants Felipe (qui aura 20 ans en juillet prochain) et Victoria (18 ans), Felipe et Letizia de leurs filles la princesse Leonor des Asturies (12 ans) et l'infante Sofia (11 ans le 29 avril prochain). Là encore, comme dans un ballet soigneusement chorégraphié par avance, on a vu descendre de l'arrière de la Mercedes royale la reine Sofia et ses deux petites-filles, la princesse Leonor lui tendant même cette main qu'elle lui refusait il y a quelques jours pour l'aider à s'extirper du véhicule, avant de recevoir en retour une petite tape affectueuse sur le bras. Puis la radieuse grand-mère a pu prendre les deux demoiselles par la main, sans que Letizia ne s'y oppose, pour faire les quelques mères jusqu'à l'entrée de l'hôpital privé, s'arrêtant au passage pour prendre la pose devant les photographes de presse. Une séquence - un peu surjouée ? - qu'on peut observer en vidéo sur le site de l'hebdomadaire Hola!.

A un des journalistes, qui osa lui demander quelques mots sur "l'image d'unité différente d'il y a une semaine" renvoyée par le clan, le roi Felipe VI, avec un grand sourire, livra quant à lui une réponse laconique : "Tout va bien." Tout comme l'état de son père post-opération. Circulez, y a rien à voir.