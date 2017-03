Leven Rambin et Jim Parrack : Déjà la fin, après deux ans de mariage...

Entre Leven Rambin et Jim Parrack, l'histoire d'amour aura été foudroyante, dans le bon et dans le mauvais sens du terme : fiancés en août 2014 alors même que l'interprète d'Hoyt Fortenberry dans la série True Blood était tout juste séparé et pas encore divorcé de sa première femme, puis mariés en octobre 2015 et amoureux encore très démonstratifs sur tapis rouge à l'été 2016, ils foncent déjà vers le divorce !

L'information de la rupture du couple après moins de deux années de mariage a été révélée par le site du magazine américain Us Weekly. S'il ne livre pas de détails, le tabloïd a néanmoins observé que la dernière photo d'eux deux publiée sur Instagram par l'actrice texane de 26 ans datait du 8 février et a été supprimée depuis et son compte "Leven Rambin Parrack" remplacé par un nouveau compte, "Leven Rambin" ; en revanche, la publication faite par Jim Parrack à l'occasion de la Saint-Valentin, déclaration d'amour enflammée à son épouse où il la considérait comme sa "Valentine pour toujours", est toujours en ligne. Si Us Weekly dit vrai, il a dû se passer quelque chose depuis...

Jim Parrack, 36 ans, vu au cinéma dans le costume d'un des lieutenants du Joker dans Suicide Squad, n'aura pas fait mieux, loin s'en faut, que lors de son premier mariage, avec Ciera Danielle, qui avait duré six ans.

Aperçue dans diverses séries (Terminator, Grey's Anatomy, Les Experts : Miami, Les Frères Scott, True Detective) depuis ses débuts dans le soap opera All My Children, Leven Rambin, également vue dans le rôle d'un tribut du District 1 dans la saga Hunger Games, s'illustre actuellement avec un rôle récurrent dans The Path, série sur une religion fictive portée par Aaron Paul.