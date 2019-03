Lewis Hamilton en couple avec Cindy Kimberly, révélée par Justin Bieber

Véritable star d'Instagram, avec plus de 5 millions d'abonnés, Cindy Kimberly doit sa notoriété à un certain... Justin Bieber. Tombé sous le charme de la jeune femme après avoir vu l'une de ses photos, alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans, le chanteur canadien de 25 ans avait lancé un avis de recherche. Grâce aux fans, il n'avait pas mis très longtemps à découvrir l'identité de Cindy Kimberly et avait publié une photo d'elle sur sa page. Une publication qui l'avait alors propulsée sous les feux des projecteurs, avait fait exploser son nombre d'abonnés et lui avait permis d'entamer une carrière de mannequin.

"J'étais très émue que Justin s'intéresse à moi, parce que j'en suis fan depuis plus de six ans. On dirait un conte de fées. Ma vie a changé pour le meilleur depuis que Justin y est entré. Au début, j'étais complètement submergée et je ne savais pas comment gérer, mais maintenant je m'y suis habituée", avait-elle déclaré au Daily Mail en janvier 2016. Cindy Kimberly n'a à présent plus besoin de Justin Bieber pour faire parler d'elle, ses photos sulfureuses et sa nouvelle relation avec Lewis Hamilton s'en chargent pour elle.