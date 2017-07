Liam Hemsworth : Sexy dans son maillot riquiqui, avant de retrouver Miley Cyrus

Miley Cyrus et son chéri Liam Hemsworth ne se cachent plus. Il y a un petit plus d'un an, les deux jeunes stars d'Hollywood se sont remis ensemble, après trois ans d'une rupture ultra-médiatisée ainsi que l'annulation de leurs fiançailles. Il faut parfois savoir se quitter pour mieux se retrouver...

La popstar de 24 ans et le héros de la saga Hunger Games sont désormais plus proches que jamais. En témoignent de récentes photos d'eux, capturées ce week-end. Ce dimanche 9 juillet, c'est en famille que l'interprète de Wrecking Ball et le comédien de 27 ans sont allés déjeuner.

Les deux jeunes vegans ont retrouvé Noah (17 ans), la jeune soeur de Miley, ainsi que leur maman Tish. Chapeau de paille sur la tête et chemise hawaïenne, Liam était parfaitement assorti au look hippie-chic de sa chérie, tandis que la plus jeune des soeurs Cyrus avait misé sur une tenue plus gothique, comme à son habitude.

"Mon petit ange et moi", s'est ensuite réjoui Liam sur les réseaux sociaux. Sur sa page Instagram, il a publié une adorable photo de couple sur laquelle on leur donnerait le bon dieu sans confession.

C'était sans compter le cliché suivant ! "Aux baignades glacés et aux petits-shorts de bains", a-t-il écrit en légende d'une photo de lui torse-nu, tous muscles dehors et son maillot de bain remonté en un slip riquiqui. De quoi faire encore monter la température d'un cran en cette période déjà caniculaire !