Liam (Les Marseillais) impliquée dans une bagarre : la police intervient !

Liam Di Benedetto se souviendra longtemps de la victoire des Bleus dimanche 15 juillet 2018 à l'occasion de la Coupe du monde en Russie. Et pour cause, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est retrouvée dans une bagarre alors qu'elle était de sortie pour célébrer à Marseille.

Sur Snapchat, l'ex de Julien Tanti a expliqué aux internautes le déroulement de la soirée et révèle avoir été blessée au cours d'une altercation avec une autre jeune femme qui l'aurait accusée d'avoir volé ses affaires : "J'ai du sang dans l'oreille. (...) Une malade la meuf. (...) On s'est embrouillées, bagarre, tirage de cheveux... La meuf avait une perruque. Je lui ai tiré la perruque. (...) Il y avait les flics. Elle m'a arraché l'oreille, j'ai du sang. (...) Elle disait de la m****. (...) Je n'ai pas lâché l'affaire et je lui ai arraché la perruque."

Le 24 mai dernier, Liam donnait naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Joy, et semblait depuis s'être assagie. Cette mésaventure ne devrait cependant pas lui gâcher les joies de la maternité, elle qui partage régulièrement des photos adorables de ses balades avec bébé.