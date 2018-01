Liam (Les Marseillais) mêlée à une affaire de vol ? "Elle s'est fait avoir"

Quelques semaines après avoir annoncé sa grossesse à ses fans, Liam, candidate des Marseillais (W9), serait, d'après les informations de nos confrères de La Provence, mêlée à une affaire de vols d'envergure. Après avoir été entendue au commissariat du 10e arrondissement de Marseille, la jeune femme a pu regagner son domicile. Son avocat, Me Chehid Selmi, en dit plus auprès de nos confrères de Télé Star.

"Elle s'est fait avoir. Elle est victime et on va le démontrer", lance-t-il d'emblée. Rappelons que la jeune femme avait loué un camion en septembre dernier et que le véhicule avait dans la foulée été identifié sur les lieux de vols de smartphones de luxe dans la région lyonnaise. Liam serait ainsi soupçonnée de complicité.

Pour son avocat, celle qui aurait dû initialement intégrer le casting de Secret Story 10 (TF1 et NT1) est surtout victime de son image. "Ces personnes de la télé-réalité attirent malheureusement des personnes mal intentionnées. Elles évoluent dans un environnement malsain. Quand on est exposée, médiatique, une jolie fille, jeune, on attire des personnes mal intentionnées. Je vous garantis qu'elle sortira du dossier, assure-t-il. Elle nie tous les faits et elle est étrangère à tous les faits. Elle n'a rien à se reprocher."

Troublée par les accusations qui pèsent sur elle, Liam souhaiterait désormais se faire discrète. "Elle est désappointée, désorientée. Sur les réseaux sociaux, la présomption d'innocence, c'est une notion évanescente. Elle est déjà coupable aux yeux de tous. Et puis, elle a des contrats en cours, c'est compliqué pour son image", poursuit Me Chehid Selmi.

Quelques heures après les révélations de La Provence, la jeune femme avait pris la parole sur Snapchat. La future maman se disait alors "choquée" et avait démenti une quelconque garde à vue. "On m'a volé mes plaques, indiquait-elle. D'où je fais de la garde à vue, moi ? C'est des malades, les gens ! Je suis restée une demi-heure au commissariat !" Affaire à suivre...