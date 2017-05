Liam Neeson : Son fils Michael, 21 ans, prend la relève et c'est un beau gosse !

Fils aîné de Liam Neeson et de la regrettée Natasha Richardson (décédée en mars 2009), Michael Neeson s'apprête à prendre la relève de son père. À 21 ans, le jeune Irlandais va faire ses grands débuts au cinéma dans Hard Powder. Et pour cet événement, qui mieux que son père pour l'encadrer...

Michael a été aperçu sur le tournage du film à Vancouver le 2 mai. Le jeune homme, beau gosse pour sûr – comment ne le serait-il pas, avec les gènes de ses deux magnifiques parents ? – était tout sourire, se montrant complice avec différents membres de l'équipe, entre deux prises. Si son rôle est encore gardé secret, on sait que Hard Powder sera un film d'action à la Taken dans lequel Liam Neeson incarnera un intègre conducteur de chasse-neige dont l'existence est bouleversée lorsque son fils est tué par un puissant baron de la drogue local. Animé par une volonté de vengeance, il va alors tout faire pour démanteler le cartel. Neeson père y tiendra le rôle principal face à Emmy Rossum, Tom Bateman et Domenick Lombardozzi.

Le repenti revenu de l'Enfer

Quant à Michael Neeson, ce n'est pas sa première expérience artistique. Avant de prendre le chemin des plateaux de tournage, le jeune homme a débuté en tant que mannequin, tournant ainsi la page d'une adolescence difficile. Bouleversé par la mort de sa mère, il avait sombré dans la drogue et autres excès. "Je sortais tout le temps. J'ai touché le fond, je ne pouvais rien faire", avait-il avoué au Evening Standard.

"Tout le monde disait que c'était parce que j'avais perdu ma mère, que le problème venait de là. Et je me disais que non, j'aimais juste faire la fête. Mais en regardant en arrière, je réalise que c'était une réaction cachée", avait-il confié en parallèle au Sunday Times. Il s'est ensuite lancé dans le monde de la mode en ouvrant une galerie dédiée en partie aux étudiants et jeunes créateurs londoniens. "Avant, je ne courais pas après la mode, mais c'est tellement important, cela reflète qui l'on est, avait expliqué Michael. Mais s'il y a bien une chose que ma mère m'a apprise, c'est comment s'habiller selon ses envies. Elle aimait s'apprêter pour toutes les occasions et portait parfois des tenues complètement dingues."