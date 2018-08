Liam Payne à peine séparé de Cheryl et déjà recasé avec une héritière de 18 ans

Liam Payne et Cheryl Cole ont annoncé leur séparation début juillet 2018, un an à peine après la naissance de leur fils Bear. Et si depuis la jeune maman semble se concentrer sur son enfant et son retour musical, le papa, lui, n'a pas perdu de temps pour se recaser. D'après le Sun, le musicien de 24 ans est en couple avec la jeune héritière et influenceuse Maya Henry.

Si son ex Cheryl avait 11 ans de plus que lui, sa nouvelle conquête est bien plus jeune, puisqu'elle a tout juste 18 ans. Liam et Maya ne se quittent plus depuis le début du mois de juillet. Ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises. D'abord lors du gala Dolce & Gabbana au Lac de Côme, le 8 juillet dernier, et plus récemment à l'hôtel Bulgari à Londres.