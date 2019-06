Liam Payne a vécu des moments "toxiques" avec les One Direction

Depuis la fin des One Direction, Liam Payne a suivi le même chemin que ses anciens camarades en se lançant dans une carrière solo. Le jeune homme a ainsi sorti le single Strip That Down en 2017, puis l'EP First Time l'été dernier. Alors qu'il se produit un peu partout dans le monde, il a accordé une interview à Men's Health.

Pour la version australienne du magazine, sortie dans les kiosques le 3 juin 2019, Liam Payne a évoqué ses années auprès des One Direction, le groupe à succès composé d'Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik et Louis Tomlinson qui a vendu 50 millions d'albums à travers le monde. "Clairement, cela a représenté une sorte de tempête parfaite où tout marchait pour le mieux [tous leurs albums se sont classés en tête des ventes à leur sortie, NDLR]. Il y avait pourtant tellement de paramètres à mettre en place pour que cela puisse se produire. Ce n'est pas quelque chose de facile à reproduire ou peut-être bien que si maintenant grâce à la manière dont internet peut propulser les gens. Je pense quand même qu'on a eu une sacrée chance", a-t-il relaté.

C'est difficile quand vous atteignez un tel niveau de notoriété

Mais ça, c'est pour le côté positif du succès, car Liam Payne ne cache pas que vendre des millions de disques, donner des centaines de représentations aux quatre coins du monde ou être poursuivi par les fans, cela peut détruire moralement et physiquement... "C'est difficile quand vous atteignez un tel niveau de notoriété comme on l'avait avec le groupe. Il y a des tas de gens qui souffrent de problèmes mentaux et ne reçoivent pas l'aide nécessaire et je pense que c'est un problème dans l'industrie musicale. (...) Quand vous faites des centaines et des centaines de concerts avec toujours les mêmes 22 chansons, chaque jour, même si ça ne vous rend pas heureux, vous vous devez d'y aller. C'est comme enfiler son costume chez Disney avant de monter sur scène et, sous ce costume, j'étais énervé plutôt souvent, car il n'y avait pas d'autre manière de voir les choses. C'était marrant, nous avons vécu une très belle période, mais il y avait certains moments qui étaient un peu toxiques", a-t-il ajouté en mettant en avant l'éternel problème d'une notoriété acquise trop jeune sans avoir les épaules assez solides...

Et l'ex-mari de la chanteuse Cheryl Cole, avec qui il a eu un fils, de révéler qu'aujourd'hui, par la force de l'habitude, il ne savait "pas dire non", car il ne voulait pas "laisser tomber les gens".