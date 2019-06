Liam Payne : Après Naomi Campbell, il craque pour un autre top model

La vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans. Ceux de Liam Payne suivent avec attention la nouvelle rumeur dont ce dernier fait l'objet. Le chanteur et ex-petit ami supposé de Naomi Campbell serait en couple avec un autre mannequin.

L'heureuse élue est australienne et s'appelle Duckie Thot. Mercredi 5 juin 2019, Liam et Duckie ont assisté à une soirée coorganisée par la maison Cartier et l'édition britannique du magazine Vogue. Assis à une table, l'ex-membre du groupe One Direction et la bombe de 23 ans ont profité de leur soirée pour comparer leurs bijoux.

Liam Payne portait une montre Cartier de la collection "Santos", avec cadran en or jaune et bracelet noir. Duckie Thot avait accessoirisé sa tenue d'un collier, d'un bracelet et d'une bague de la collection "Juste Un Clou". Ils ont affiché leurs superbes pièces sur Instagram, la main de Liam sur celle de Duckie.

Il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des internautes.