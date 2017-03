Liam Payne et Cheryl Cole : "C'est la fille dont je rêve depuis tout jeune"

On le sait, Cheryl Cole et Liam Payne s'étaient côtoyés sur le plateau de l'émission X-Factor bien avant de se mettre en couple. La jurée du show télé et l'ancien membre des One Direction ont officialisé leur idylle l'année dernière, après quelques mois de romance, et attendent aujourd'hui un heureux événement. Ce que l'on ne savait pas, en revanche, c'est que le chanteur de 23 ans fantasmait de longue date sur la jolie brunette de 33 ans.

"De toute évidence, ma petite amie est la plus belle au monde et elle absolument incroyable. C'est la fille dont je rêve depuis que je suis tout jeune. C'est la meilleure", a-t-il confié lors d'une récente interview pour le magazine Rollacoaster.

Sur un petit nuage, l'interprète de Drag Me Down qui travaille actuellement à la préparation de son premier album solo peut compter sur le soutien de sa chérie pour l'épauler.

"C'est une personne formidable, c'est génial d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui me comprend sur tellement de choses, quelqu'un qui a fait bien plus de choses que moi. Sa carrière en solo est exceptionnelle. Elle est dans le milieu depuis plus de quatorze ans maintenant. Elle me soutient totalement. Nous sommes très heureux, c'est une période très précieuse pour nous d'un point de vue personnel", a-t-il ajouté.

Conscient de sa chance, Liam Payne qui sera bientôt papa pour la première fois, à l'instar de son acolyte Louis Tomlinson, a toutefois reconnu avoir "encore beaucoup à apprendre". "Je n'ai que 23 ans", a-t-il conclu.

Coline Chavaroche