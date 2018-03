Liam Payne et Cheryl Cole : "On a nos problèmes..."

Liam Payne s'est ouvert sur sa relation amoureuse avec Cheryl Cole... Alors que la rumeur court que le couple serait dans une grave crise et à deux doigts de se séparer, l'ex-chanteur des One Direction a clarifié les choses.

Interrogé par ES Magazine, Liam Payne a répondu aux spéculations selon lesquelles, après deux ans d'amour, il serait sur le point de rompre avec Cheryl Cole. "Le truc marrant c'est que, une semaine avant que ça sorte, on nous voyait mariés. La semaine d'après, on nous disait séparés. J'aime à penser qu'on est quelque part entre les deux. Vous savez, on a nos problèmes. Bien sûr, je ne vais pas m'asseoir et dire que tout va bien et que ça roule, car bien évidemment on traverse plusieurs étapes et c'est comme ça que ça se passe dans une relation amoureuse", a-t-il dit.

Liam Payne et Cheryl Cole, qui ont tenté de faire taire les rumeurs en venant ensemble à la dernière cérémonie des Brit Awards, veulent affronter leurs problèmes "unis, comme une famille", a ajouté le chanteur. Les amoureux, qui sont les parents de Bear (1 an), vont donc tout tenter pour faire vivre leur histoire. "Je ne dis pas que la séparation ne se produira jamais, il y a toujours eu un peu de tension dans la manière dont nous gérons. Mais citez-moi une relation dans le monde qui ne traverse pas quelque chose de similaire ? Au final, tout dépend de si vous voulez vous en sortir, ensemble, ou pas", a-t-il affirmé.

Thomas Montet