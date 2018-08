Liam Payne : Il craque pour deux bombes après sa rupture avec Cheryl !

Liam Payne papillonne. Quelques jours après avoir été vu très proche de Maya Henry, une héritière et influenceuse de 18 ans, le chanteur de 24 ans a été aperçu au côté d'une autre bombe, Cairo Dwek.

Âgée de 20 ans, la belle brune est mannequin de profession et est représentée par l'agence londonienne Storm. En vacances en Italie il y a quelques jours avec une amie, elle a eu le plaisir de passer pas mal de temps avec l'ex-membre du groupe One Direction. Photographiés le 11 août 2018 près du lac de Côme, les tourtereaux ont été vus main dans la main avant de monter à bord d'un véhicule dans lequel ils ont multiplié les câlins et les baisers torrides. Des photos qui sont publiées sur le site Just Jared.

Ce rapprochement survient un peu plus d'un mois après que Liam Payne a annoncé sa rupture avec Cheryl Cole, la mère de son petit Bear (bientôt 17 mois). Le duo avait choqué les fans en officialisant la nouvelle début juillet après deux ans de romance et de longs mois de rumeurs de séparation persistantes. Visiblement, le beau gosse britannique a bien tourné la page...

Rentré à Londres après son escapade en Italie, Liam Payne a annoncé dans la foulée que la sortie de son premier album serait remplacée par la parution d'un EP, soit un opus qui comportera moins de morceaux. Jeudi 16 août, le jeune papa s'est emparé de son compte Twitter pour révéler ses plans. "Comme vous le savez, beaucoup de changements ont eu lieu ces derniers mois. Quand je vois certaines chansons de mon album qui ont été enregistrées il y a un temps, j'ai l'impression qu'elles datent. Je veux que mon premier album me représente véritablement. Je suis désormais de retour en studio afin de travailler dur pour finaliser les dernières chansons", a-t-il écrit.