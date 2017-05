Liam Payne : Sexy torse nu, il dévoile un 1er extrait de son album solo

Le mois de mai sera définitivement celui des anciens One Direction. Alors que le chouchou de ses dames Harry Styles vient de publier son nouvel album solo, son ex-partenaire de scène Liam Payne vient lui aussi d'annoncer la date de sortie du premier disque qu'il a réalisé tout seul. Sur sa page Instagram, le chanteur de 23 ans a publié deux vidéos torrides afin de faire la promotion de son album.

Torse nu, vêtu d'un jean d'où dépasse son caleçon Calvin Klein, l'interprète de Drag Me Down a dévoilé ses nombreux tatouages ainsi que ses abdos dessinés et... un tout premier extrait de son nouveau morceau !

"Je suis fou de joie à l'idée de vous annoncer que mon nouveau single Strip That Down, en featuring avec Quavo Huncho du groupe de hip-hip Migos, sortira le 19 mai", a-t-il écrit en légende de la vidéo publiée sur sa page personnelle.

Une actualité chargée pour Liam Payne qui, outre la sortie de son nouvel album, s'occupe aussi de son tout premier enfant. Il y a deux mois, sa chérie Cheryl Cole a accouché d'un petit garçon prénommé Bear, qui ressemblerait d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à son jeune papa.