Liam Payne tout nu sur Instagram : il dévoile son corps de rêve

De Liam Payne, on connaissait déjà les abdominaux et, désormais, on découvre la totalité de son corps de rêve. Le jeune chanteur de 25 ans, ex-membre du boysband One Direction a posé tout nu pour Mert Alas. Le photographe, qui forme la moitié du duo Mert et Marcus avec Marcus Piggot, a dévoilé la photo sur Instagram.

C'est sur son compte Instagram suivi par 1,4 million d'abonnés, le 10 juillet, que le photographe a posté la photo de Liam Payne, dans le plus simple appareil. Le chanteur britannique pose, assis sur une chaise de réalisateur de cinéma sur laquelle est inscrit "Mert", sur un balcon, les fesses à l'air et le regard tourné vers l'objectif. Une photo sensuelle en noir et blanc qui semble avoir été prise en Allemagne, à Berlin. "Descends de ma chaise", a plaisanté en légende Mert Alas en ajoutant que le shooting complet devrait bientôt être disponible.

Le photographe a mitraillé le beau gosse dans le cadre d'une campagne pour la marque Hugo Boss mais il est peu probable que l'enseigne utilise ce cliché... Cette seule photo a toutefois généré plus de 113 000 like ! Parmi eux, celui de l'acteur américain ouvertement homosexuel, Colton Haynes. Les commentaires étaient aussi très flatteurs pour Liam Payne puisqu'on pouvait par exemple lire "Je voudrais être cette chaise" ; "Je voudrais bien m'asseoir ici pour toujours" ou encore "Le meilleur look Hugo Boss de Liam Payne jusque-là".

Récemment, l'acteur Grant Gustin a aussi fait le buzz en posant les fesses à l'air sur Instagram. Une nouvelle tendance chez les stars masculines ?