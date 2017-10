Liam (Secret Story) enceinte : Elle attend son premier enfant !

Liam Di Benedetto s'apprête à voir sa vie changer.

Comme le disaient les rumeurs, la candidate de Secret Story 10 (NT1) est enceinte de son premier enfant. Lundi 23 octobre 2017, elle a d'ailleurs présenté Alex, le futur papa, sur Snapchat et en a profité pour pousser un coup de gueule. La raison ? Une femme aurait tenté de flirter avec lui : "Mon mec était en voiture tout à l'heure et il a croisé une meuf qu'il connaît. Et la meuf lui dit : 'Liam est enceinte de toi', patati patata. Et là, elle lui propose d'aller manger une crêpe avec elle. Tu joues à quoi ?"

L'habitante du Sud, qui a également participé aux Marseillais South America et que l'on retrouvera prochainement dans Les Marseillais VS Le reste du monde, a également remercié ses fans pour leurs nombreux messages de félicitations.

En toute logique, Liam ne sera pas au casting de la prochaine saison des Marseillais, actuellement en préparation. Elle sera trop occuper à préparer l'arrivée de son bébé avec son homme, qu'elle a rencontré après le tournage des Marseillais VS Le reste du monde.