Liane Foly, Arielle Dombasle et Romane Serda dépriment auprès de Raphaël Mezrahi

Lundi 20 février, Raphaël Mezrahi proposait la 4e édition de Nuit de la déprime. Une soirée au ton décalé qui se tenait aux Folies Bergère à Paris. Autour de l'humoriste, on a retrouvé Liane Foly, Arielle Dombasle ou Romane Serda.

Pour le retour de cette soirée spéciale, c'est le comique Laurent Gerra, qui était le parrain de l'édition 2017. Le pianiste Jean-François Zygel et le guitariste Jean-Félix Lalanne étaient chargés de l'accompagnement musical. Une fois encore, les spectateurs étaient conviés à passer une soirée faussement maussade autour d'une idée : "À quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main ?" Raphaël Mezrahi a précisé son projet à l'AFP. "L'idée est de réunir tous ceux qui nous ont fait pleurer pour mieux nous consoler quand ils nous interprètent leurs chansons les plus tristes et les plus émouvantes. L'intégralité de la recette sera reversée à des associations de défense animale", disait-il.

Le soir venu, les spectateurs ont été gâtés par la distribution de 2000 madeilines de chez Mamy Thérèse et, sur présentation d'ordonnances pour antidépresseurs, des voyages en aller simple pour Lourdes étaient à gagner. Sur scène, il fallait compter sur Liane Foly, Arielle Dombasle, Romane Serda, Julie Zenatti, Daniel Hechter, Laurent Baffie, Greg Zlap, Cali, Alex Vizorek ou encore Roland Romanelli, Eric Serra, Gérard Lenorman, Gilbert Montagné, la chanteuse GiedRé, Pascal Obispo, Grégoire, Hervé Vilard, la chanteuse Kicca, Nicoletta, Natalie Dessay, Jean-Luc Lahaye, Claude Lelouch...

Parmi les spectateurs, on a noté la présence de Karl Zéro et sa femme, Claudia Tagbo, Jean-Louis Debré, Thilda Mezrahi (la soeur de Raphaël Mezrahi), la nouvelle chroniqueuse de TPMP Danielle Moreau et sa mère Jocelyne, Jean-Claude Darmon, Marie-Amélie Seigner et sa tante, le docteur Véronique Vasseur...

Thomas Montet