Liane Foly, Armande Altaï et Titoff réunis pour applaudir Zize

Après avoir conquis le coeur des Marseillais, Zize monte à Paris, au Palace, dans le 9e arrondissement. Cette Marseillaise complètement allumée, incarnée par Thierry Wilson, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, entraîne les spectateurs dans son univers coloré avec ses coups de coeur, ses coups de gueule, ses rêves, ses peurs et ses émotions. Les people sont venues la soutenir.

Lors de la représentation du 12 mars de son spectacle La Famille Mamma Mia, l'humoriste a ainsi pu compter sur la présence de la chanteuse Liane Foly, l'ancienne prof de chant de la Star Academy Armande Altaï, l'humoriste et membre des Grosses Têtes Titoff, la comédienne Anny Duperey, l'animatrice télé Amanda Scott, le chanteur Gwendal Marimoutou ou encore la chanteuse Fabienne Thibeault, Pierre-Jean Chalençon (Affaire conclue sur France 2), Magloire, l'actrice Sophie Darel au bras de son compagnon Jack Anaclet, Fouad...

À travers son spectacle mis en scène par José Gil, Zize parle de sa famille, de ses amis et de son quartier du Panier, incontournable à Marseille. "Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments 'Pagnolesques', des dialogues bien trempés et une Zize en grande forme et sur son 31...", promet sa production.