Liane Foly dévoile le surnom, peu flatteur, qu'elle donne à André Manoukian

Liane Foly, qui sort le livre Nos femmes de coeur (coécrit avec Wendy Bouchard, chez Grasset), a raconté sur le plateau de Michel Drucker que lors de ses débuts dans l'industrie musicale il n'y avait pas qu'André Manoukian qui s'était pris de passion pour elle..

La chanteuse de 55 ans, dont le premier disque studio est sorti en 1988, a ainsi révélé avoir fait la rencontre de la regrettée Barbara. "J'arrive à Paris, je lis, je tombe par hasard sur un magazine féminin et elle parle de moi dans ce magazine. Elle dit : 'Il y a une jeune artiste qui vient de démarrer.' Et on se rencontre très vite et elle va même me proposer à un moment donné de m'écrire un album", a-t-elle raconté. Malheureusement pour elle, alors qu'elle a déjà lancé sa carrière grâce au pianiste, compositeur et producteur André Manoukian, la jalousie de ce dernier fera capoter le projet ! "Et puis on est un peu bête quand on est jeune, on démarre, en plus j'étais déjà en prison avec André Manoukian, Barbe Bleue, c'était un petit peu difficile. (...) Ah c'est Barbe Bleue, oui. Mais je l'assume, il le sait, je l'appelle comme ça !", a-t-elle ajouté.

Liane Foly, à qui ont doit des tubes comme Au fur et à mesure, La vie ne m'apprend rien ou On a tous le droit, a été en couple avec André Manoukian de 1984 à 1995. Les anciens amants, fâchés pendant longtemps, ont fini par se réconcilier et sont devenus amis. D'ailleurs, l'ancien juge de Nouvelle Star n'a pas manqué de soutenir la chanteuse lorsqu'elle a affronté des coups durs ces dernières années.

Thomas Montet