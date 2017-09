Liane Foly larguée par son chéri de 17 ans son cadet : "Il a refait sa vie..."

Liane Foly nous avait surpris en se lançant dans l'humour, on la retrouve aujourd'hui au micro de Sud Radio, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, dans Chacun sa Foly, une émission où les auditeurs lui racontent "le plus beau miracle de leur vie". Dans le magazine Gala, la chanteuse revient sur ces dernières années, terribles, entamées par sa rupture avec Grégoire.

En 2013, après sept ans de vie commune, Grégoire quitte Liane Foly, 50 ans à l'époque. Le jeune homme avait 17 ans de moins que l'artiste et Liane ne cache pas que l'âge les a séparés : "Je pense oui, en partie, puisque depuis il a refait sa vie, construit une famille." En 2016 dans l'émission Tout et son contraire de Philippe Vandel sur France Info, elle confiait ne pas avoir totalement assumé cette différence : "Ça me dérangeait en fait. Ça me dérange. Je vois une photo, comme ça, je me dis : 'C'est pas possible quoi, t'étais avec ton fils !'" Aujourd'hui on reparle beaucoup des femmes qui tombent amoureuses d'homme plus jeunes. D'abord parce que Brigitte Macron est devenue première dame et qu'elle a 24 ans de plus que notre président, Emmanuel Macron. Aussi parce que certains imaginent des alternatives positives au sexisme du terme cougar...

Rupture et burn-out

Pour autant, Liane Foly a très mal vécu le départ de Grégoire. "Il faut dire qu'il n'y a pas d'avenir avec une personne comme ça [plus jeune, NDLR], affirmait-elle en février sur le plateau de Salut les Terriens ! Par contre... Nous, on a partagé sept ans de vie ensemble, c'est beaucoup. J'ai mis énormément de temps pour m'en remettre, deux ans..." Dans Gala, elle envisage cette rupture comme un renouveau, douloureux puisque suivi, deux ans plus tard, par la mort coup sur coup de ses deux parents : "Cette rupture était le signe qu'il fallait que je m'occupe enfin de moi. Sur le moment, j'ai fait un burn-out qui a duré à peu près deux ans. Terrible. Puis il y a eu la maladie de mes parents et leur décès. Je commence seulement à sortir du tunnel après une période de grosse souffrance et en même temps de restructuration totale."

À 54 ans, des projets plein son agenda – son émission de radio, sa tournée Foly Jazzy, son livre attendu le 8 mars et intitulé Mes femmes de coeur, coécrit avec Wendy Bouchar –, Liane Foly se dit de nouveau prête pour le grand amour, pour "l'histoire de sa vie" : "Je suis une femme indépendante mais à présent j'ai envie d'être accompagnée par un homme, ou une femme d'ailleurs, car on peut très bien avoir une rencontre dans sa vie, quelque chose qui nous transforme..."

