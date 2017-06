Ligue des Champions : Zinedine Zidane fête en famille la victoire du Real Madrid

Auraient-ils seulement pu rêver mieux ? Sacrés quelques jours plus tôt en Liga - premier titre de champion d'Espagne depuis 2012 pour la Maison Blanche -, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et toute la famille du Real Madrid ont réussi samedi 3 juin 2017 l'exploit de conserver leur couronne en Ligue des Champions. Un doublé historique réalisé aux dépens de la Juventus de Turin, défaite 4-1 à Cardiff (Pays de Galles), qu'aucun club n'avait plus réalisé depuis le Milan AC en 1989-1990.

Pour l'icône du foot français, mythe vivant en tant que joueur, c'est le point d'orgue d'une saison magistrale qui l'installe déjà dans la légende des entraîneurs, après seulement un an et demi à la tête de l'équipe fanion du Real Madrid. Au bout de cinq mois dans la peau du coach, en juin 2016, il soulevait déjà le trophée de la Ligue des Champions ; un an plus tard, le Ballon d'or 1998 récidive et offre aux Merengue la 12e coupe continentale de leur histoire.

Loin du stade Santiago-Bernabeu, Zizou, 44 ans, a dûment apprécié ce qu'il a qualifié de "jour historique" avec ses joueurs, naturellement, mais aussi avec sa famille, qui avait fait le déplacement : sur la pelouse du Millennium Stadium de Cardiff, on a pu le voir savourer notamment avec son plus jeune fils, Élyaz (11 ans), qui a eu le privilège de tenir la fameuse coupe entre ses mains. Sous le regard fier de Véronique, son amour de toujours et son épouse depuis plus de 23 ans, Zinedine Zidane avait aussi avec lui Théo (15 ans) et Enzo (22 ans), l'aîné, qui a publié sur son compte Instagram plusieurs photos souvenirs de cette soirée. Sans Luca (19 ans), apparemment parti en vacances en charmante compagnie.