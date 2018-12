Lil Pump : Le rappeur arrêté pour la deuxième fois en un mois

Lil Pump traîne une réputation de jeune star intenable ! Il l'a consolidé cette semaine avec une arrestation dans un aéroport. L'artiste était soupçonné de transporter de la drogue dans ses valises et se serait emporté face à la police...

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Lil Pump et son entourage ont été forcés de débarquer d'un avion à l'aéroport de Miami et à destination de Los Angeles, ce jeudi 13 décembre. Les agents de la TSA (Transportation Security Administration) soupçonnaient le rappeur de 18 ans de transporter des stupéfiants. Lil Pump et sa bande ont été interrogés par la police.