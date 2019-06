LÎle de la tentation 2019 – Mélanie : Gros clash avec Yumee en off, révélations

Lors de l'aventure L'Ile de la tentation 2019, Mélanie s'est fortement rapprochée de Julien, alors en couple avec Marie. Tous deux ont échangé des baisers lors du tournage. Et, à la fin de l'aventure, le candidat est reparti seul. La tentatrice et lui se sont-ils mis en couple après cette expérience ? La belle blonde nous répond et fait d'autres révélations.

Avez-vous revu Julien après l'aventure ?

On ne s'est pas revu. On s'est juste écrit et appelé. Après l'émission, on a continué à se parler. Julien m'avait proposé de venir chez lui en Bretagne, mais je n'avais pas pu et je n'avais pas forcément le temps. Après, on a continué à parler sans forcément se revoir, puis on a chacun repris nos vies. A l'extérieur, je ne pense pas que ça aurait fonctionné et que c'était plutôt une amourette de vacances. Il n'a peut-être pas forcément assez de caractère pour moi.

Aviez-vous des sentiments ?

On s'est très vite attaché, mais on avait pas de sentiments amoureux.

Jusqu'où êtes-vous allé avec lui dans l'aventure ?

Il n'y a rien eu de plus que le bisou.

Qu'avez-vous à répondre à Marie qui dit que vous êtes légère ?

Je ne la connaissais pas du tout avant le tournage, donc à part critiquer leur différence d'âge, je n'ai jamais rien dit. Aujourd'hui, je vois ce qu'elle dit de moi dans l'émission. Je peux comprendre parce que je me suis rapprochée de son copain. Mais ce qu'elle dit à l'extérieur, sorti du contexte, je ne comprends pas. Quand elle voit des photos que je fais et qu'elle se permet de venir sur mon mur Instagram pour faire des captures d'écran, puis dire : 'Voilà elle pose en lingerie, ça définit bien la fille légère qu'elle est', je trouve ça très petit. Pour moi une femme légère, c'est une femme de 40 ans qui a trois enfants et qui fait de la télé-réalité. A chacun sa définition.

Que pensez-vous du montage de l'émission ?

Le regret qu'on a, c'est qu'on faisait beaucoup de soirées où on rigolait et j'ai trouvé que ces petites images manquaient un peu.

Je me suis énervée contre Yumee en off

Comment était l'ambiance avec les autres tentatrices ?

Je m'entendais surtout avec Anissa et Andréa. J'ai eu une petite engueulade avec Yumee. On avait déjà fait deux date avec Julien du coup, on s'est dit qu'on allait un peu freiner les choses et qu'il devait partir avec une autre fille. Il est donc parti avec Yumee et en revenant du date, elle m'a fait croire que Julien et elle s'étaient embrassés en off. Les journalistes ont juré que ce n'était pas le cas. Je me suis énervée contre Yumee en off du coup et elle a pleuré. A la base, elle était sur Julien, donc est-ce qu'elle a dit ça pour que je m'engueule avec lui ? Je ne sais pas. Ensuite, elle s'est rapprochée de Jonathan.

Était-elle sincère avec Jonathan, car on n'a pas compris pourquoi elle s'est rapproché de lui du jour au lendemain ?

En fait, un jour Julien a mis de la crème sur le dos de Marine, ce qui a énervé Jonathan. Il lui a un peu fait une scène de jalousie et à partir de ce moment-là, Jon s'est éloigné d'elle. Au final, Jon et Yumee se sont rapprochés. On a vu Yumee très touché quand Jon lui rappelait qu'il avait une copine, mais je pense que c'était plus parce que son ego était touché. Dans la vie de tous les jours, elle n'a pas l'habitude de se faire recaler je pense. Donc plus il lui disait non, plus elle attaquait.

Es-tu en couple aujourd'hui ?

Je suis célibataire.

Vous avez évoqué vos opérations de chirurgie esthétique (poitrine et lèvres). Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ?

J'ai refait ma poitrine à l'âge de 19 ans car elle était vraiment petite. Quand on voit des filles en maillot de bain ou avec un beau décolleté, ça donne envie. C'était un complexe. J'ai aussi touché à la bouche, je n'avais pas forcément de raison. Je trouvais ça plus joli d'avoir une bouche plus pulpeuse.

Envisages-tu d'en faire une autre ?

A voir plus tard mais pour le moment, non.

