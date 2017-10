Lili Reinhart : La star de Riverdale agressée sexuellement par un collègue

Les langues se délient depuis que tout Hollywood, mais aussi des actrices françaises, dévoilent le vrai visage du producteur Harvey Weinstein. Alors que le scandale prend chaque jour un peu plus d'ampleur, une star de Riverdale sort à son tour du silence.

Connue pour jouer le rôle de Betty Cooper dans la série de The CW, Lili Reinhart livre son témoignage dans un message posté sur Tumblr et qu'elle a choisi d'intituler Au vu des allégations contre Harvey Weinstein... L'actrice américaine de 21 ans raconte comment, il y a plusieurs années, l'un de ses collègues plus âgé aurait abusé de sa "position de pouvoir". Elle n'était alors qu'une jeune fille.

"J'étais une adolescente qui travaillait sur un projet et j'ai commencé à avoir le béguin pour le mec avec qui je travaillais, a expliqué l'actrice. Il était incroyablement charmant et charismatique. Nous avons flirté un peu avant d'avoir notre premier rendez-vous. Il était beaucoup plus âgé que moi mais je me considérais comme mature donc cela ne me paraissait pas gênant." Sauf que le flirt n'en est pas resté là, son collègue se montrant bien plus entreprenant. "Il a essayé de me forcer pendant notre rendez-vous. J'ai dû lui dire 'non, je ne veux pas', 'je ne fais pas ça'. Je suis partie avant que cela n'empire. Je me souviens m'être sentie comme dans une scène tout droit sortie d'un film d'horreur", confie-t-elle. L'épisode traumatisant ne s'est pas arrêté là, le collègue de Lili Reinhart a tenté de la ramener chez lui : "Après un silence très gênant et moi qui me sentais violée et inconfortable, il m'a convaincue de monter sans sa voiture. J'ai cru qu'il allait me ramener chez moi. Je n'avais pas d'argent pour payer un taxi ou un Uber, et je pensais que ça irait. Pendant le trajet, j'ai compris qu'il essayait de me ramener chez lui. Et je savais que si nous arrivions là-bas, il allait m'arriver quelque chose de mal. Je lui ai dit de me déposer chez moi, que je ne voulais pas aller chez lui. Il a fait un commentaire déplacé, mais m'a ramenée chez moi de mauvaise grâce."

Le dialogue est alors rompu entre Lili Reinhart et son collègue qui la présente comme "une allumeuse" et "la fille la plus manipulatrice qu'il ait rencontrée". De peur de mettre le tournage en péril, la jeune actrice a préféré garder cette mauvaise expérience pour elle. "Je pensais que personne ne me croirait et il jouait un rôle beaucoup plus important que moi, il était puissant. Je craignais, si je disais quelque chose, que la production soit stoppée, que les gens perdent leur travail. J'avais peur qu'on me regarde comme une personne qui en fait des tonnes, une diva, et que personne ne veuille plus jamais travailler avec moi", écrit-elle. Un témoignage glaçant qui s'ajoute à une liste déjà beaucoup trop longue.