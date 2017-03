Lilian Renaud (The Voice 4) sous pression ? Il s'exprime enfin !

Fin septembre 2016, le public apprenait que Lilian Renaud annulait sa tournée et son marathon promotionnel de l'album Le coeur qui cogne à cause de "gros problèmes de dos". "Bonjour à tous et déjà merci pour vos petits mots. Effectivement, ça va pas fort en ce moment. J'ai de gros problèmes de dos et je dois me mettre au repos, cela devenant insupportable. Je vous donnerai des nouvelles, mais je suis dans l'obligation de suspendre mes concerts et tout le reste pour pouvoir me soigner efficacement", écrivait-il le 20 septembre dernier.

Mais selon Le Monde, son souci de santé n'est pas la seule raison de son absence. Le journal a récemment expliqué que le jeune homme venu de Mamirolle dans le Doubs aurait surtout eu besoin de se ressourcer loin de la notoriété. "Tout lui a été imposé après The Voice pendant un an : la tournée, l'album, la promo... ça l'a déstabilisé", a commenté l'un de ses proches. "Lilian n'était pas préparé à une notoriété aussi rapide. Il n'a pas assumé. Il ne supporte pas Paris. (...) Il a beaucoup souffert qu'on se moque de son accent à la capitale", a précisé un autre.