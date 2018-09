Lilian Renaud (The Voice 4) sous pression ? Zazie donne de ses nouvelles

En 2015, Lilian Renaud participait à la saison 4 de The Voice (TF1) et remportait avec succès le télé-crochet. Adulé par ses fans, le jeune fromager originaire du village de Mamirolle dans le Doubs avait très mal vécu sa notoriété naissante. Malgré tout, il sortira deux albums Le Bruit de l'aube et Le coeur qui cogne. Mais Lilian Renaud annulait son marathon promotionnel à cause de "gros problèmes de dos". Six mois plus tard, le journal Le Monde révélait une toute autre raison. En réalité, il aurait surtout eu besoin de s'éloigner et de se ressourcer, loin des projecteurs.

S'il est resté actif sur les réseaux sociaux, Lilian Renaud a préféré reprendre le cours de sa vie "normale". Lors d'un entretien pour Pure Charts, Zazie a donné des nouvelles de son ancien élève de The Voice avec qui elle avait partagé une relation fusionnelle. La chanteuse qui vient de sortir un nouvel album, Essenciel, admet être "très régulièrement" en contact avec son petit protégé : "Il était dans ses montagnes, là. Je crois qu'il a fait un beau voyage. Il était très très heureux."

Après avoir été ému par sa timidité et sa sincérité, Zazie lui souhaite bien évidemment de réaliser ses rêves mais elle avoue que pour "cette âme très belle et très sensible, c'était compliqué le show business." Aujourd'hui toutefois, le jeune artiste semble avoir remonté la pente : "Je crois qu'il va bien et qu'il mène sa vie comme il a envie de la mener. Et c'est ça le principal", explique Zazie.

De son côté, Lilian Renaud, n'excluait pas un éventuel retour sur le devant de la scène au début de l'année 2018 : "J'espère que l'aventure reprendra de quelque manière que ce soit pour cette nouvelle année."